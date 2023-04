Soudan : les ressortissants sud-coréens arrivent cet après-midi à Séoul

Photo : KBS News

Opération « Promesse » réussie. Les 28 ressortissants sud-coréens au Soudan ont pu s'extirper du pays en guerre et ce en toute sécurité. Ils se sont envolés vers la Corée du Sud afin d’atterrir en fin d’après-midi à l’aéroport de Séoul.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, le convoi a quitté Khartoum, la capitale soudanaise, le 23 avril, dimanche donc, pour se rendre à Port-Soudan. Il s’agit d’une des principales portes de sortie maritimes du pays d’Afrique du Nord-est. Et ce par voie terrestre pendant plus d'une journée, couvrant environ 1 000 km. Ensuite, ils se sont déplacés vers Djeddah, la deuxième ville saoudienne, par un avion de transport militaire, pour prendre enfin un avion-cargo de plus grande taille en direction de la capitale sud-coréenne. Lors de l’escale, en guise de bienvenue, des militaires saoudiens ont offert des rafraîchissements et des roses aux arrivants. A noter qu'en raison de la situation très instable sur place, les autorités avaient préféré ne pas communiquer auprès des médias avant que ces expatriés soient hors de danger.Parallèlement, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a annoncé hier que l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), les deux antagonistes de ce conflit sanglant, avaient consenti à une trêve nationale de 72 heures. Plusieurs nations, dont la France et les Etats-Unis ainsi que les pays voisins, ont pu mener à bien leurs opérations de rapatriement.Pourtant, la situation se détériore de manière alarmante : de nombreux médias sur place font état de coupures massives d'eau, d'électricité ou encore de communication, notamment d'Internet. Jusqu’à ce jour, les affrontements armés ont fait plus de 400 morts et près de 4 000 blessés.