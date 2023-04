Croissance économique : de nouveau à la hausse grâce à la consommation privée

Photo : YONHAP News

Le produit intérieur brut (PIB) sud-coréen s’est accru de 0,3 % entre janvier et mars par rapport au trimestre précédent. Selon la Banque de Corée (BOK), il a repris une courbe ascendante après s’être rétracté de 0,4 % au quatrième trimestre 2022.Cette embellie est imputable à la consommation privée, dynamisée par la levée de l’obligation de port du masque à l’intérieur. Elle a progressé de 0,5 %, confortée par les domaines du divertissement et de la culture ainsi que de l’hôtellerie et de la restauration. La consommation du gouvernement est montée de 0,1 % notamment dans les dépenses liées aux prestations sociales. Et, les investissements dans la construction ont crû de 0,2 % avec la multiplication des projets de travaux.Selon la banque centrale sud-coréenne, la consommation du secteur privé a permis d’augmenter la croissance économique de 0,3 point. En revanche, les exportations nettes l’ont baissée de 0,1 point. C’est la première fois depuis la crise asiatique de 1997 qu’elles ont eu un impact négatif sur l’économie pour le quatrième trimestre de suite. Le ralentissement des ventes à l’étranger et le déficit commercial prolongé en sont notamment responsables.Quant au revenu national brut (RNB) réel, il a enregistré une hausse de 0,8 %, du fait que les prix des principaux produits d’importation comme le pétrole brut ont enregistré un recul plus important que ceux des articles d’exportation clés tels que les semi-conducteurs.D’après un responsable de la BOK, il est fort probable de réviser à la baisse les prévisions sur la croissance de la Corée du Sud d’autant que le moment du rétablissement du secteur des TIC reste incertain et que les effets de la reprise des activités économique en Chine sont retardés. Pourtant, ces deux facteurs devraient s’améliorer au deuxième semestre, ce qui donnera un coup de fouet à l’économie du pays du Matin clair.