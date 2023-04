Exploration spatiale : Séoul et Washington vont parapher une déclaration conjointe d’intention

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont signer aujourd’hui une déclaration conjointe d'intention sur l’exploration spatiale, à l’occasion de la visite d’Etat du président sud-coréen Yoon aux USA.Selon Reuters, le ministre sud-coréen des Sciences et des TIC Lee Jong-ho et la directrice adjointe de la Nasa, Pamela Melroy, parapheront cet accord au sein du centre de vol spatial Goddard, situé dans le Maryland. Les deux pays prévoient dans ce cadre d’accélérer leur coopération dans la communication et le voyage dans l’espace ainsi que la recherche lunaire entre autres.Le numéro un sud-coréen visitera le centre de la Nasa après la signature de l'entente en question. Il sera accompagné de Kamala Harris, la vice-présidente américaine.