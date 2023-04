Soudan : les 28 ressortissants rentrent sains et saufs en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les expatriés sud-coréens au Soudan ont réussi à fuir le pays en guerre et ce en toute sécurité. Grâce à l'opération « Promesse », menée avec succès, les 28 individus viennent tous d’atterrir sains et saufs à l’aéroport de Séoul.Tout avait commencé le 23 avril. Dimanche matin, le convoi avait quitté Khartoum, la capitale soudanaise, afin de se rendre à Port-Soudan. Il s’agit d’une des principales portes de sortie maritimes du pays d’Afrique du Nord-est. Par voie terrestre, ils ont parcouru environ 1 000 km. Ensuite, ils ont pris un avion de transport militaire pour se diriger vers Djeddah, la deuxième ville saoudienne. Et c’est là qu’ils ont enfin pu prendre un avion-cargo de plus grande taille pour rentrer à la maison. Au début, deux personnes parmi les 28 ressortissants avaient souhaité rester dans la région, mais ont fini par changer d’avis et tout le monde a regagné la capitale sud-coréenne.En raison de la situation très instable sur place, les autorités sud-coréennes avaient préféré ne pas communiquer les détails de l’opération auprès des journalistes avant que ces expatriés soient hors de danger.