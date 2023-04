Météo : grisaille, averses et baisse des températures au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Ce mardi, les conditions météorologiques se dégradent sur tous les points en Corée du Sud. Le temps, nuageux, a été par moment pluvieux, et le mercure a enregistré une baisse considérable.Les précipitations printanières, qui ont débuté tôt ce matin dans certaines régions, devraient perdurer jusqu’à demain, avant le retour du soleil. Aujourd’hui, la province de Gyeongsang du Sud a été particulièrement touchée, et notamment la côte, où 30 mm de pluie sont tombées. Les autres régions devraient observer entre 5 et 10 mm. Dans la région métropolitaine, dont Séoul, seul 1 mm devrait être recensé.Du côté du thermomètre, les valeurs ont nettement dégringolé. Aux alentours de 10°C dans la matinée, les températures n’ont pris que quelques degrés dans l’après-midi. Séoul a enregistré 14°C, le centre et le sud ont oscillé entre 12 et 13°C, Gangneung est monté jusqu’à 15°C alors que l’île méridionale de Jeju a obtenu la maximale, avec 16°C.