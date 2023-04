BAT : amende de 630 millions de dollars pour avoir vendu des cigarettes à Pyongyang

Photo : YONHAP News

British American Tobacco (BAT) a été condamné à une amende s’élevant à 629 millions de dollars pour avoir violé les sanctions américaines en vendant ses produits à la Corée du Nord. Selon le département américain de la Justice, il s’agit de la sanction pécunière la plus importante pour ce motif.Le deuxième plus grand cigarettier au monde avait fait des exportations vers le pays communiste à travers sa filiale à Singapour entre 2007 et 2017, et avait empoché ainsi 428 millions de dollars. Les transactions ont été effectuées grâce à une société écran via une banque américaine. Pour rappel, Washington interdit le commerce et les transactions financières avec Pyongyang.Le géant du tabac britannique a déclaré être parvenu à des accords avec les départements américains de la Justice et du Trésor dans cette affaire. Avant d’ajouter qu’il regrettait les fautes commises dans les anciennes activités commerciales.Un banquier nord-coréen, Sim Sim Hyon-sop, et deux Chinois sont aussi inculpés pour avoir servi d’intermédiaire pour les ventes de cigarettes dans le royaume ermite. L’exécutif américain a fait savoir que la Corée du Nord aurait gagné plus de 700 millions de dollars grâce à ces transactions.