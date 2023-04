Yoon Suk-yeol : les relations Séoul-Washington ne sont pas affectées par la fuite des documents américains

Photo : YONHAP News

Les relations entre Séoul et Washington ne seront pas influencées par la récente fuite des documents classifiés américains. C’est ce qu’a affirmé le président sud-coréen dans une interview diffusée mardi par la chaîne américaine NBC. En visite d’Etat aux USA depuis la veille, Yoon Suk-yeol a indiqué que cette affaire n'est pas une raison pour affecter la confiance inébranlable qui soutient l'alliance bilatérale, étant donné que celle-ci est basée sur des valeurs partagées comme la liberté.Pour rappel, certains documents confidentiels de l'administration américaine, qui ont fuité sur Internet au début de ce mois-ci, contenaient un échange entre l'ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Kim Sung-han, et l’ex-conseiller présidentiel aux affaires étrangères, Lee Moon-hee, sur la question de la fourniture de munitions par la Corée du Sud à l'Ukraine, ce qui a soulevé des soupçons d'écoutes clandestines de la part de Washington.Interrogé sur la question de l'aide de Séoul à Kyiv, le numéro un sud-coréen a répondu surveiller et examiner étroitement la situation.Concernant le dossier nucléaire nord-coréen, le président Yoon a déclaré que bien que son pays ait promis d'offrir des incitations économiques à la Corée du Nord en échange de mesures concrètes vers la dénucléarisation, il est irréaliste de s'attendre à parvenir rapidement à un tel accord avec son voisin.