Birmanie : l’ex-patron de l’Onu Ban Ki-moon appelle la junte à mettre fin à la violence

Photo : YONHAP News

En visite « surprise » en Birmanie, Ban Ki-moon a exhorté la junte militaire au pouvoir à mettre fin à la violence et à dialoguer avec ses opposants. C’était au cours d’un entretien, mardi, avec son chef Min Aung Hlaing à Nay Pyi Taw.L’ancien secrétaire général des Nations unies est arrivé dimanche soir dans ce pays d’Asie du Sud-est, tombé dans le chaos depuis que les militaires ont renversé le gouvernement d’Aung San Suu Kyi. C’était en février 2021. Au début du mois, plus de 170 personnes ont perdu la vie lors d’une frappe aérienne de l’armée sur un village tenu par la résistance.Ban fait partie de « The Elders » qui regroupe des personnalités internationales qui œuvrent pour résoudre les conflits internationaux. Et c’est à ce titre qu’il s’est rendu dans la capitale birmane. On ne sait pas s’il a demandé à rencontrer Aung San Suu Kyi qui purge une peine de 33 ans de prison. En 2012, lorsqu’il était patron de l’Onu, il l’avait rencontrée, en personne, à son domicile à Yangon, et avait salué en elle un « symbole d'espoir » pour les droits de l'Homme dans le monde.