Semi-conducteurs : des firmes sud-coréennes pourraient participer aux recherches d’un centre américain

Photo : YONHAP News

Des entreprises sud-coréennes pourraient participer aux programmes de recherche et développement (R&D) du Centre national des technologies de semi-conducteurs (NSTC). Ce dernier doit être établi dans le cadre du « Chips Act », une loi visant à développer l’industrie de ces matériaux aux Etats-Unis.Le département américain du Commerce a indiqué dans un document publié hier que les firmes et les institutions de recherche étrangères pourraient y prendre part dans la limite permise par la loi. Il a toutefois déclaré que les sociétés possédées ou gérées par des nations dites « préoccupantes », dont la Chine, ne pourraient pas être membres du centre en question.Washington a expliqué que le NSTC faciliterait la participation des centres de recherche des pays alliés et partenaires à ses études.