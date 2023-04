Visite d’Etat aux USA : Yoon Suk-yeol achève sa deuxième journée

Photo : YONHAP News

Mardi, c'était la deuxième journée de visite d'Etat du président sud-coréen aux Etats-Unis. Il a notamment participé à une cérémonie d'annonce d’investissements. Lors de cet événement, six entreprises américaines des secteurs des semi-conducteurs, de l'hydrogène et de l'environnement se sont engagées à investir un total de 1,9 milliard de dollars pour construire des usines en Corée du Sud. Yoon Suk-yeol a, de son côté, promis d'assouplir les restrictions aux investissements dans son pays et de leur accorder d'importantes aides fiscales.Le chef de l'Etat sud-coréen s'est également rendu hier au centre de recherche de la Nasa dans le Maryland. Il a été accompagné par la vice-présidente américaine Kamala Harris. Il a alors proposé une stratégie de renforcement de l'alliance Séoul-Washington basée sur le développement de la coopération bilatérale dans les domaines des technologies de pointe.Plus tôt dans la matinée, le numéro un sud-coréen est allé déposer une gerbe de fleurs au cimetière national d'Arlington où reposent des héros américains. Il a également assisté à un déjeuner pour célébrer le 70e anniversaire des relations sud-coréano-américaines et remis des décorations à trois vétérans américains ayant participé à la guerre de Corée.Enfin, le soir, Yoon a visité le mémorial des anciens combattants de la guerre de Corée à Washington aux côtés de son homologue américain Joe Biden. Ils étaient accompagnés de leurs épouses respectives Kim Keon-hee et Jill Biden. Il s'agissait des premières retrouvailles entre les deux leaders depuis que le président un sud-coréen est arrivé sur le sol américain lundi.Aujourd’hui, le sommet Yoon-Biden, le point d’orgue de cette visite d’Etat, est prévu. A cette occasion, les deux dirigeants pourraient publier un communiqué précisant les moyens de renforcement de la dissuasion élargie fournie par les USA à la Corée du Sud, à savoir la défense de cette dernière avec les actifs nucléaires américains pour faire face aux menaces nord-coréennes.