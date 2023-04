Soudan : la difficile opération d’évacuation réussie grâce à l’aide des pays voisins

Photo : YONHAP News

Alors que les 28 ressortissants sud-coréens au Soudan sont rentrés sains et saufs hier, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré le même jour que cette opération périlleuse avait pu être menée à bien grâce à l’aide des pays voisins.Séoul a expliqué qu’il avait reçu des informations de nations occidentales et du Japon pour décider de les évacuer avant la fin du ramadan. Avant d’ajouter qu’il était néanmoins difficile de déterminer l’itinéraire en raison du manque de renseignements et de l’éparpillement des civils. En effet ces derniers ont dû rejoindre l’ambassade de Corée du Sud à Khartoum depuis neuf endroits différents. Heureusement, les Emirats arabes unis et la Turquie ont fortement soutenu l’opération baptisée « Promesse ». Abou Dhabi a notamment fourni des informations de qualité et a même escorté le convoi.Le ministère a fait savoir que la Corée du Sud était le premier pays asiatique à avoir évacué ses ressortissants via l’aéroport de Port-Soudan grâce à une coopération interministérielle étroite. Avant d'ajouter que les ministères des Affaires étrangères et de la Défense avaient réagi vite, en commençant par établir un groupe de travail dès le 20 avril.