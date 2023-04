SK hynix : perte d’exploitation de 3 400 milliards de wons au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

SK hynix a enregistré une perte d’exploitation de 3 402 milliards de wons, l’équivalent de 2,32 milliards d’euros, au premier trimestre de cette année. C’est ce qu’a annoncé ce matin le fabricant de semi-conducteurs. Il s’agit du pire résultat depuis son rachat par le groupe SK en 2012.Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire avait déjà affiché une perte d’exploitation conséquente, de 1 702 milliards de wons, soit 1,2 milliard d’euros, au quatrième trimestre de l’an dernier, la première depuis 2012. Ses déficits cumulés pendant les six derniers mois ont dépassé les 5 000 milliards de wons ou 3,4 milliards d’euros.Au premier trimestre 2023, son chiffre d’affaires s’est élevé à 5 881 milliards de wons, une somme équivalente à 4 milliards d’euros, et les pertes nettes à 2 586 milliards de wons, ou 1,76 milliard d’euros.La compagnie a expliqué que l’affaissement du marché de puces mémoire s’était poursuivi pendant ces trois derniers mois, et que la demande et les prix de ces matériaux avaient poursuivi leur tendance baissière. Elle prévoit toutefois que la situation s’améliorerait au deuxième semestre car les stocks des clients ont commencé à diminuer au premier trimestre et que celui des fournisseurs devrait baisser lui aussi à partir du deuxième trimestre suite à l’annonce de réduction de la production par Samsung Electronics.