La Corée du Sud approuve le développement des systèmes antimissiles L-SAM II et M-SAM III

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires ont approuvé des projets visant à mettre au point des systèmes avancés d'interception de missiles. L’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA) a annoncé hier avoir examiné et adopté des plans-cadres de développement des dispositifs de défense antimissile L-SAM II et M-SAM III.Selon ces plans, la capacité du missile sol-air à longue portée L-SAM, conçu pour abattre des engins balistiques à une altitude de 40 à 70 kilomètres, sera triplé. Il pourra ainsi atteindre un niveau similaire à celle du système antimissile américain THAAD, capable de frapper des cibles à une altitude maximale de 150 km. Le projet L-SAM II prévoit également le développement d’engins capables de neutraliser à longue distance des missiles hypersoniques en phase de vol plané comme ceux lancés par la Corée du Nord en 2021 et l'année dernière. Si l'exploit est réussi, ce serait une première mondiale. La DAPA projette d'investir 2 700 milliards de wons, soit 1,84 milliard d’euros, pour déployer le système en question d'ici 2035.Quant au projet de développement du missile sol-air à moyenne portée M-SAM III, appelé également Cheongung III, il sera doté d'une enveloppe de 2 800 milliards de wons, ou 1,91 milliard d’euros, avec pour objectif de le déployer d'ici 2034.Un représentant de la DAPA a déclaré que ces deux projets permettront de renforcer la capacité de dissuasion de l'armée du Sud contre les menaces nucléaires et balistiques du Nord et de sophistiquer davantage le système sud-coréen de défense antimissile (KAMD). Le plan final de développement sera établi après des études de faisabilité.