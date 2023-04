Les services administratifs vont devenir plus efficaces pour tous

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité vient de dévoiler le « plan d’innovation du gouvernement 2023 » qui vise à rendre les services administratifs plus pratiques. Tout d’abord, l’exécutif élaborera les normes sur les données et les informations mentionnées sur les pièces d’identité pour faciliter l’identification des expatriés sud-coréens et des résidants étrangers en Corée du Sud.Jusqu’à présent, le nombre de lettres du prénom, présentes sur le document, variait selon chaque carte d’identité. Et lorsque celui-ci est trop long, une partie est parfois coupée. De plus, comme la durée de validité n’est pas indiquée, il est difficile de reconnaître les personnes disposant d’une vieille photographie. Les ressortissants sud-coréens pourront également faire vérifier leur identité en ligne même s’ils sont en dehors du pays, tout comme leur compatriote.Afin de simplifier la procédure des plaintes des civils, la liste des documents nécessaires sera raccourcie et davantage de demandes pourront être traitées sur Internet.L’exécutif prévoit aussi d’unifier les services de même type en un seul guichet. Par exemple, les parents d’élèves pourront demander le service de garde des écoliers et des enfants en bas âge sur la même plateforme.Enfin, à partir de juillet, les voyageurs en provenance de l’étranger, sud-Coréens ou non, pourront déclarer leurs produits taxables et payer les frais via leur téléphone portable.