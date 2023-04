La hausse du taux d’intérêt touche davantage les jeunes

Photo : KBS News

En Corée du Sud, quand le taux d’intérêt augmente, les jeunes se serrent davantage la ceinture que leurs générations aînées. Ce qui n’est pas étonnant puisque les habitants de 20 à 39 ans ont souvent un revenu relativement bas et la proportion des dettes par rapport à leurs biens est élevée. La hausse du taux d’intérêt alourdit leur charge financière, ce qui plombe leurs dépenses.D’après l'Institut de développement de Corée (KDI), en 2020 et 2021, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le taux d’intérêt est resté bas et les jeunes en ont profité pour faire des prêts bancaires pour leur logement. En effet, ces crédits ont représenté plus de 80 % de l’ensemble de leur endettement, contre 60 à 75 % chez les générations plus âgées.L'envolée du taux d’intérêt rend également plus difficile le remboursement et l’acquittement des intérêts. Le KDI estime alors que le retard de paiement des dettes devrait continuer à grimper chez les jeunes pendant un moment.L’institut a également exprimé sa préoccupation sur les retombées d’une nouvelle augmentation du taux directeur. Quand celui-ci a progressé d'un point, les vingtenaires et les trentenaires ont diminué leur consommation annuelle de 299 000 et 204 000 wons respectivement, soit environ 203 et 138 euros. Par contre, ce chiffre ne s’est établi qu’à 85 000 wons chez les quinquagénaires et à moins de 40 000 wons chez les plus de 60 ans, à savoir 58 et 27 euros.Parmi les jeunes générations, plus ils sont endettés et ont un mauvais crédit, plus ils avaient tendance à ne pas ouvrir leurs portefeuilles. Devant ce phénomène, le KDI a conseillé d’élaborer une mesure de soutien pour alléger les charges de leur remboursement à court terme.