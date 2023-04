Visite d’Etat aux USA : Séoul et Washington cherchent à renforcer leurs coopérations économique et spatiale

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la troisième journée de la visite d’Etat du président sud-coréen Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis. Au programme : un sommet avec son homologue américain Joe Biden à la Maison blanche. A cette occasion, les deux hommes pourraient publier un communiqué précisant les moyens de renforcement de la dissuasion élargie fournie par Washington à Séoul.L’emploi du temps du numéro un sud-coréen a déjà été très chargé mardi. Il s'est notamment rendu au centre de recherche Goddard de la Nasa dans le Maryland. Il a été accompagné par la vice-présidente américaine Kamala Harris. A cette occasion, le chef de l'Etat sud-coréen a affirmé que les deux nations cherchaient à transformer leurs relations vieilles de 70 ans en une alliance technologique, notamment spatiale. Avant d'espérer que cette alliance s'étendra également au domaine de la sécurité spatiale.Le volet économique n'a pas été oublié. La Corée du Sud a obtenu des engagements d'investissements de 5,9 milliards de dollars de la part des entreprises américaines depuis l'arrivée du président Yoon sur le sol américain, dont 1,5 milliard promis par le fabricant de verre pour smartphones Corning et 1,9 milliard par six sociétés de différents secteurs dont notamment les semi-conducteurs. Lors d'une cérémonie d'annonce d’investissements, le leader sud-coréen a promis d'assouplir les restrictions aux investissements dans son pays et de leur accorder d'importantes aides fiscales.Le chef de l’Etat sud-coréen a également participé au Forum des industries de pointe Corée-USA, au cours duquel il a souligné l'importance du concept du « friend-shoring » qui consiste à instaurer des chaînes d'approvisionnement et des coopérations technologiques entre les alliés partageant les mêmes valeurs. Avant d'ajouter qu'en ce sens, Washington est le partenaire par excellence pour Séoul.Par ailleurs, lors d’un déjeuner organisé pour célébrer le 70e anniversaire des relations bilatérales, le dirigeant sud-coréen a remis des décorations à trois vétérans américains ayant participé à la guerre de Corée.