COVID-19 : Korean Air et Asiana Airlines étendent la durée des miles non utilisés

Photo : KBS News

Il est désormais possible de prolonger la durée de validité des miles qui n’ont pas été utilisés pendant la pandémie de COVID-19. La Commission pour le commerce équitable (FTC) a examiné les conditions d’adhésion de Korean Air et Asiana Airlines et a demandé de modifier huit clauses jugées inéquitables.Les deux principales compagnies aériennes sud-coréennes ont alors autorisé l’extension de la validité lorsque l’usage des miles est impossible ou limité de façon flagrante. Depuis l’apparition de l’épidémie, elles ont étendu cette durée à trois reprises jusqu’à deux ans et six mois au maximum.Selon Nam Dong-il, directeur de la politique des consommateurs du FTC, il est désavantageux pour les clients de ne pas interrompre la période de validité des miles quand ces derniers ne peuvent pas être utilisés, notamment dans une situation inéluctable où les voyages en avion sont impossibles. Il est alors raisonnable de prolonger cette durée pour respecter le principe de bonne foi et d’équité.Le nouveau règlement de Korean Air et d’Asiana Airlines stipule aussi qu’en cas de changement des conditions d’utilisation des miles, si le déplacement aérien est difficile pendant le délai rallongé, il est alors possible de l’augmenter davantage. Il s’agit d’une mesure visant à garantir suffisamment la possibilité pour les passagers de profiter des points engrangés à l’instar du changement de système de Skypass Club de Korean Air en 2019.Par ailleurs, lors d’une modification des clauses, il est désormais obligatoire d’en informer chaque client via e-mail et SMS, en plus de le publier sur le site officiel. Dans le cas où une erreur se produit dans l’accumulation des miles, les compagnies doivent le notifier aux consommateurs sans la corriger arbitrairement, peu importe que cela soit dû à un dysfonctionnement du système ou à une tentative illicite.