Ministre de la Justice : la Corée du Sud doit impérativement lutter contre les drogues

Photo : YONHAP News

Tout comme il existe l’heure d’or pour les premiers secours, la Corée du Sud est dans un moment crucial pour protéger la vie et la sécurité des citoyens contre la criminalité liée aux stupéfiants. Le ministre de la Justice a tenu ces propos aujourd’hui dans son discours d’ouverture de l’assemblée générale du Réseau pour la justice de l’Asie du Sud-est (SEAJust) qui a débuté aujourd’hui à Séoul pour se terminer vendredi.Selon Han Dong-hoon, la drogue s’est infiltrée dans la vie quotidienne des sud-Coréens, un phénomène prouvé par l’affaire récente de la distribution des boissons contenant des stupéfiants aux adolescents dans l’arrondissement de Gangnam. Il a alors précisé que c’était le dernier avertissement pour éradiquer ces crimes avant que cela ne soit trop tard.Le garde des sceaux a ensuite ajouté que la coordination entre les pays était indispensable pour dissoudre les organismes criminels internationaux, incitant à partager les expériences et les exemples à suivre afin d’avancer ensemble vers la justice et l’Etat de droit.Le SEAJust est un réseau de coopération judiciaire soutenu par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La Corée du Sud y a adhéré en janvier dernier. L’organisme compte désormais 13 pays membres dont neuf de l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), l’Australie, le Timor oriental et les Maldives.