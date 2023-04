Météo : nette amélioration au fil de la journée

Photo : YONHAP News

Ce mercredi a démarré sous la grisaille avec, dans la moitié nord et notamment à Séoul, de légères averses. La côte sud était, pour sa part, dès ce matin ensoleillée. Le ciel s’est ensuite levé, laissant échapper quelques éclaircies en début d’après-midi. Au fil des heures, ces dernières se sont généralisées sur tout le territoire.Du côté des températures, des valeurs relativement plus faibles que les derniers jours ont été recensées. Sous les 10°C en moyenne, le mercure a affiché 9°C à Séoul, 8°C à Daejeon et à Daegu, 10°C à Gangneung et à Busan ou encore 11°C sur l’île méridionale de Jeju. Dans l’après-midi, il a grimpé en flèche, réchauffé notamment par le retour du soleil. La moitié nord a cumulé à environ 15°C, avec une poussée à 18°C à Gangneung. Au sud, le thermomètre a grimpé jusqu’à 20°C et plus, notamment à Daegu, à Busan et à Jeju.