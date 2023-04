Yoon et Biden adoptent la Déclaration de Washington sur la dissuasion élargie

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden se sont mis d'accord sur la dissuasion élargie contre la Corée du Nord, adoptant la « Déclaration de Washington ». Le « Groupe consultatif nucléaire (NCG) » sera, de plus, créé pour rendre plus efficace « le parapluie nucléaire » fourni par les Etats-Unis.Durant la conférence de presse conjointe, organisée à l'issue du sommet bilatéral tenu ce mercredi, heure de Washington, le chef de l’Etat sud-coréen a annoncé que les deux alliés se sont engagés à renforcer de manière considérable la dissuasion élargie. Objectif : « maintenir la paix par la supériorité venue d'une force écrasante, et non pas une fausse paix obtenue par la bonne volonté de l'autre ».Selon le numéro un sud-coréen, la Déclaration de Washington, née de cette volonté, permettra, « en cas d'attaque atomique de la Corée du Nord, aux dirigeants des deux nations d'engager un dialogue consultatif immédiat, avant de répondre par des mesures de réponse rapides, écrasantes et décisives mobilisant toutes les forces militaires bilatérales, dont le nucléaire américain ». Elle mentionne également la dénucléarisation complète de la « péninsule coréenne » comme l'objectif commun des deux pays, en plus du respect des engagements sur le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP).Concernant le NCG, il a pour mission, selon le président Yoon, de partager les informations liées au plan d'opération des armes stratégiques et nucléaires et de mener des consultations régulières afin de réfléchir sur les moyens d'élaborer et d'exécuter les opérations conjointes mobilisant les forces conventionnelles de pointe sud-coréennes tout comme les armes atomiques américaines. De plus, les exercices de simulation seront renforcés contre une éventuelle attaque nucléaire de Pyongyang et les actifs stratégiques des USA seront déployés sur la péninsule coréenne de manière régulière et continue.Côté économique, le chef de l’Etat sud-coréen a annoncé que d'étroites concertations supplémentaires seraient programmées pour que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) et le « Chips Act » visant à développer l’industrie des semi-conducteurs aux Etats-Unis renforcent la collaboration dans l'approvisionnement bilatéral dans les technologies de pointe. Selon lui, le dialogue sur les nouvelles technologies de pointe sera mis en place entre les conseils de sécurité nationale des deux nations afin de lancer un centre de recherche et de développement conjoint sur les semi-conducteurs, les batteries et le quantum et d’installer un échange de travailleurs spécialisées. Une déclaration commune a notamment été adoptée pour la coopération dans les sciences du quantum.Le président Yoon a ensuite annoncé que l'alliance Séoul-Washington serait étendue jusqu'à l'espace et au cyberespace, avant de dévoiler la création de l'« Initiative pour l'échange des jeunes » des deux pays, dans lequel 60 millions de dollars seront injectés pour l'échange de 2 023 jeunes de chaque côté.Le numéro un sud-coréen a par ailleurs fait part de la coopération dans les stratégies de l'Indopacifique tout comme dans les défis mondiaux dont la guerre Ukraine-Russie. Avant d'ajouter que le président américain soutenait les mesures sud-coréennes destinées à normaliser les relations Séoul-Tokyo et que les deux alliés ont promis de renforcer la coopération tripartite avec le Japon.Par ailleurs, Yoon et Biden se sont mis d'accord pour jouer un rôle majeur dans plusieurs autres dossiers tels que l'énergie, le changement climatique ou encore la sécurité alimentaire.En ce qui concerne les soupçons des écoutes clandestines américaines du Bureau présidentiel de Yongsan, le dirigeant sud-coréen a répondu que les deux pays partageaient actuellement les informations nécessaires et qu'ils continueraient sur cette voie. Avant d’annoncer que les conclusions concernant cette affaire seront faites une fois les investigations menées aux Etats-Unis terminées.