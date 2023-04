Sommet Yoon-Biden : renforcement de la coopération dans les technologies de pointe

Photo : YONHAP News

La coopération économique a été l’un des domaines phares du sommet Séoul-Washington.Les présidents sud-coréen et américain se sont félicités de l'évolution considérable des investissements mutuels dans les batteries, les semi-conducteurs et les voitures électriques, avant de s'engager à renforcer encore davantage l'échange dans ces industries de pointe.Joe Biden a salué les milliards de dollars d'investissements des entreprises du pays du Matin clair sur le sol américain, qui s'avèrent, selon lui, mutuellement bénéfiques. En guise de réponse, Yoon Suk-yeol a fait part de l'engagement de son interlocuteur dans le soutien nécessaire aux investisseurs sud-coréens.Le dirigeant sud-coréen a également évoqué la création du dialogue des futures générations via la collaboration entre les conseils de sécurité nationale des deux pays, dans le but d'accroître l'échange sur les technologies de pointe tout comme les recherches conjointes. Il s'agit d'une coopération entre les technologies américaines et les capacités de fabrication sud-coréennes.Quant à la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) et le « Chips Act » visant à développer l’industrie des semi-conducteurs aux Etats-Unis, aucune mesure supplémentaire n'a été élaborée pour assouplir les conditions d'octroi des subventions, qui sont défavorables aux voitures électriques et puces électroniques « made in Korea ». Les deux présidents ont d'ailleurs émis des propos plus ou moins divergents sur la question. Yoon a annoncé avoir consulté Washington pour que les lois en question puissent renforcer la coopération dans l'approvisionnement bilatérale dans les industries de pointe. Mais Biden s'est contenté de dire que ces dernières constituaient des dispositifs gagnant-gagnant pour toutes les parties, en ce qu’elles ne leur infligent aucun préjudice.Les deux hommes ont ensuite affiché leur volonté de créer l'« Initiative pour l'échange des jeunes » entre les deux nations pour célébrer les 70 ans de l'alliance bilatérale. 60 millions de dollars y seront versés pour ce programme destiné à plus de 2 000 étudiants.