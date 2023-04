WSJ : Séoul obtient le plus grand droit de parole dans les consultations américaines sur le nucléaire

Photo : YONHAP News

Au lieu de développer ses propres armes nucléaires, la Corée du Sud jouera un plus grand rôle dans les décisions liées au recours à l'arsenal atomique américain.C'est ce qu'a souligné la plupart des journaux américains sur la « Déclaration de Washington », adoptée mercredi lors du sommet Yoon-Biden, s'appuyant sur les commentaires de hauts fonctionnaires et experts locaux. Dans son article intitulé « Washington et Séoul s'engagent à collaborer dans l'éventuel usage des armes nucléaires », le Wall Street Journal (WSJ) a écrit que les Etats-Unis accordaient « une plus grande prise de parole » au pays du Matin du clair dans les concertations sur la possible réponse atomique contre les attaques de la Corée du Nord. Selon le quotidien, Séoul a obtenu ce statut, sollicité depuis longtemps, au prix de l'abandon du développement de ses propres armes nucléaires.Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, a expliqué au WSJ que la « Déclaration de Washington » avait indiqué les moyens concrets de renforcer et d'améliorer l'engagement de son pays dans la dissuasion élargie pour son allié.Toujours d'après le journal, les forces conventionnelles sud-coréennes pourraient jouer un rôle de soutien auprès de celles nucléaires américaines, en cas de conflit. De plus, les observateurs s’attendent à ce que les exercices dans lesquels les avions militaires sud-coréens escortent des bombardiers américains capables de transporter des armes atomiques soient élargis. Des programmes similaires à ceux de l'Organisation du traité l'Atlantique nord (Otan). Ceci dit, l'exécution et le ciblage de ces opérations restent toujours et uniquement sous le contrôle des USA.Robert Einhorn, ancien conseiller spécial du département d'Etat américain, a salué ce communiqué conjoint centré sur le renforcement de la dissuasion élargie. En revanche, Joel Wit, un expert de la Corée du Nord au Centre Stimson et ancien responsable chargé des dossiers nord-coréens du département d'Etat, a jugé certes que c’était la bonne direction, précisant toutefois que la déclaration était bien loin d'être satisfaisante pour le gouvernement et de nombreux militaires du pays du Matin clair.De son côté, le Washington Post a évalué que la déclaration conjointe réaffirmait l'engagement américain de protéger le peuple sud-coréen contre les menaces de Pyongyang. Un fonctionnaire américain s’est confié sous couvert d'anonymat que des mesures substantielles seraient envisageables, y compris le déploiement régulier des actifs stratégiques américains.Selon le quotidien, l'administration Biden se propose de déployer, d'ici quelques mois et pour un temps limité, des sous-marins de classe Ohio pouvant charger jusqu'à 20 missiles balistiques pour rassurer les sud-Coréens confrontés aux provocations nord-coréennes d'envergure.