Séoul critique les remarques d'un média d'Etat chinois, les qualifiant de grossières et d'impolies

Photo : YONHAP News

Séoul a réfuté mercredi les commentaires faits par un média d'Etat chinois concernant la récente interview de son président Yoon Suk-yeol avec le Washington Post, en les qualifiant de « propos grossiers et impolis révélant une ignorance de la situation internationale ».Dans un éditorial, le Global Times avait prétendu que la Corée du Sud aurait baissé la tête devant le Japon pour faire plaisir aux Etats-Unis, en rappelant les propos du chef de l’Etat sud-coréen selon lesquels il ne pouvait pas accepter l'idée que l'archipel doive s'agenouiller à cause d'une histoire remontant à un siècle. Avant de poursuivre que ces propos ont blessé le cœur des pays asiatiques envahis par l'archipel dans le passé. Un mépris aussi flagrant des sentiments des Coréens et d'autres peuples asiatiques finira par se heurter à une forte résistance.Le gouvernement sud-coréen n'a pas tardé à y réagir. Un responsable du ministère des Affaires étrangères a critiqué ces remarques en affirmant qu'elles ne correspondaient pas à la réalité et que l'impolitesse et l'arrogance du journal chinois avaient dépassé les bornes. Il a également souligné que les pays démocrates dans la région indopacifique, y compris la Corée du Sud, agissaient aujourd'hui en faveur d'un ordre mondial basé sur des normes ouvertes et libres, et non pas sur un népotisme autoritaire. Avant d'ajouter que les allégations infondées d'un média d'Etat ignorant la situation géopolitique mondiale ne serviraient aucunement l'intérêt de la Chine.A noter qu’une telle réaction de la part du gouvernement sud-coréen face à des propos tenus par un média est plutôt rarissime. Cela laisse penser que Séoul juge l'attitude de Pékin hors des limites acceptables. En effet, ces derniers jours, l’exécutif chinois ne se prive pas de critiquer ostensiblement le président sud-coréen. Récemment, le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin avait déclaré ne pouvoir tolérer aucune ingérence verbale de la part d'autrui, en faisant référence aux propos de Yoon tenus dans une récente interview avec Reuters, selon lesquels il s'opposait à tout changement du statu quo par la force dans le détroit de Taïwan.