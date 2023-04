Semi-conducteurs : Samsung Electronics accuse 3 milliards d'euros de perte au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a publié aujourd’hui les résultats de ses comptes pour le premier trimestre. Et, ils ne sont pas fameux.Les ventes du géant sud-coréen de l’électronique ont atteint, sur cette période, 63 745 milliards de wons, l'équivalent de 43 milliards d'euros, soit un recul de 18,1 % en glissement annuel. Son bénéfice d'exploitation s'est établi à 640 milliards de wons, ou 432 millions d'euros, affichant une lourde chute de 95,5 % sur un an. Son bénéfice net, quant à lui, est tombé à 1 574 milliards de wons, une somme correspondant à un peu plus d’un milliard d'euros, enregistrant une régression de 86,1 % en glissement annuel.La division « semi-conducteur » a accusé, à elle seule, 4 580 milliards de wons de perte, soit un peu plus de 3 milliards d'euros. Il s’agit d’un écroulement de 95 %. Le premier fabricant de puces électroniques sud-coréen a expliqué le résultat déplorable par le recul des commandes de DRAM des clients en raison de leurs stocks élevés. Quant au système d'intégration à grande échelle (ULSI), il a lui aussi été touché par le rétrécissement de la demande des fabricants d'appareils mobiles et d’écrans. En revanche, la division « Device Experience (DX) » a vu ses ventes s’élever à 46 220 milliards de wons, ou 31 milliards d'euros, avec une marge d'exploitation d'environ 2,8 milliards d'euros. Cette éclaircie est notamment due au succès de son nouveau smartphone Galaxy S23.Quant aux investissements dans la recherche et le développement, ils ont dépassé les 4,4 milliards d'euros, un record historique, alors que ceux dans les équipements ont évolué de 36 % pour atteindre 7,2 milliards d'euros, également une performance inégalée pour un 1er trimestre.Par ailleurs, Samsung Electronics a annoncé son projet d'investissements dans les puces mémoire pour 2023, qui sera du même niveau que l'an dernier, avant d'envisager de les augmenter à long terme pour maintenir sa compétitivité.