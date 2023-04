Météo : un jeudi chaud et ensoleillé

Photo : YONHAP News

Soleil et chaleur étaient les deux maîtres-mots pour décrire les conditions météorologiques de ce dernier jeudi d’avril en Corée du Sud. Le premier a rayonné sur l’ensemble du territoire, tout au long de la journée. La seconde a été ressentie par les habitants du pays du Matin clair dans l’après-midi, en raison des températures printanières supérieures à 20°C.Cependant, la journée n’avait pas démarré si chaudement, bien au contraire. Le mercure, très différent selon les régions, était compris entre 3 et 10°C, avec notamment 3°C à Andong, 5°C à Daejeon et à Gawngju, 6°C à Daegu ou encore 7°C à Séoul. Ensuite, le thermomètre est monté en flèche, prenant plus de 15 degrés dans certaines villes. Entre 18 et 20°C sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, il a été d’environ 22°C dans le centre du territoire, de 20°C à Séoul et a culminé à 24°C, la maximale, à Gangneung et à Gwangju.Par ailleurs, un triste phénomène a été observé en cette saison printanière. Les variations de températures et de conditions météorologiques intempestives et capricieuses ont profondément touché les agriculteurs du pays. A titre d’exemple, le gel a brutalement arrêté la croissance des arbres fruitiers.