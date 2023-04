Photo : YONHAP News

Après quatre séances d'affilée en baisse, la Bourse de Séoul voit enfin ses indices clôturer dans le vert. Le Kospi, celui de référence, gagne 0,44 % et termine ce jeudi à 2 495,81 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, fait un bon de 2,38 % et finit la journée à 850,21 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 479,16 wons (+10,03 wons). Quant au dollar américain, à 1 338 wons (+1,70 won).