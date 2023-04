Séisme : l'équipe de secours sud-coréenne décorée par le président turc

Photo : YONHAP News

L'équipe de secours de la Corée du Sud, appelée « KDRT », a été récompensée ce mardi par le président turc lors de la remise de la médaille du mérite aux individus ayant participé aux actes humanitaires après les terribles séismes de février dernier. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.C'est Won Do-yeon, directeur du développement et de la coopération du ministère et chef du premier groupe de secouristes, qui a reçu cette distinction au nom de tous ses autres collègues. Recep Tayyip Erdogan a remercié tous les sud-Coréens décorés pour leur humanité, qui ne connaissait aucune barrière de langue, de race, de religion et de culture.Pour rappel, la Corée du Sud a envoyé des unités de secouristes en trois temps. La première équipe a retrouvé huit survivants, suivie par le deuxième contingent qui a transmis des biens de nécessité. La mission du troisième groupe était de mener des consultations sur place concernant la création d'un centre résidentiel temporaire à aménager à Antakya, dans la province de Hatay, où les opérations de sauvetage avaient été exécutées.La veille de la cérémonie de décorations, Won s'est entretenu avec Orhan Tatar, un responsable de l’Agence turque de gestion des catastrophes, sur les moyens de coopération bilatérale dont le projet de construction du centre résidentiel.