Salaire net : première hausse en 10 mois

Le salaire net en Corée du Sud a augmenté en février, bien que légèrement, pour la première fois en dix mois.Selon le ministère du Travail, le salaire brut moyen par travailleur a atteint 3 901 000 wons, soit l'équivalent de 2 637 euros, enregistrant une hausse de 5,6 %, en glissement annuel. Quant à la moyenne du salaire net, elle a affiché un progrès de 0,7 %, se situant à 3 534 000 wons, ou environ 2 390 euros. Ce faible rebond pourrait s'expliquer par l'inflation réduite en dessous des 5 % et l'augmentation des rémunérations dites « spéciales ».Le salaire moyen des employés disposant d’un contrat de plus d'un an a atteint 4 142 000 wons, ou 2 800 euros, soit 6,1 % de plus en glissement annuel, alors que ceux temporaires ou journaliers n'ont gagné en moyenne que 1 651 000 wons, l’équivalent de 1 116 euros. Il s’agit d’un progrès de 1,9 %.La Corée du Sud a compté le mois dernier un peu plus de 19 millions de salariés, soit 2,3 % de plus sur un an. Ce nombre continue d'accroître depuis avril 2021.