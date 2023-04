Parlement : adoption du « fast track » pour la désignation des procureurs spéciaux sur deux enquêtes

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a adopté aujourd’hui les propositions de déclenchement du « fast track » ou « procédure accélérée » pour les projets de loi portant d'une part sur la désignation des procureurs spéciaux chargés des enquêtes sur l'affaire dite du « club des 5 milliards de wons » et d'autre part sur Kim Keon-hee, l'épouse du président de la République, soupçonnée d'avoir participé à une manipulation boursière.Lors de la dernière séance plénière de la session extraordinaire d'avril qui s'est ouverte cet après-midi, les deux propositions ont été adoptées respectivement par 183 et 182 voix sur 183 députés présents. Les parlementaires du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont quitté l'Hémicycle en guise de protestation sans participer au vote. Les textes avaient été soumis au Parlement hier, conjointement par le Minjoo, la première force de l'opposition, et le Parti de la justice, une formation progressiste minoritaire.Faisant désormais l’objet d'une procédure accélérée, les deux projets de loi concernant la désignation des procureurs spéciaux doivent être examinés en commission législative et judiciaire dans un délai de 180 jours. Faute d'accord, ils seront soumis d'office à la séance plénière qui dispose de 60 jours pour les consulter. Le vote doit avoir lieu dans un délai de 240 jours, soit d'ici fin décembre.