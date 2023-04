Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, la production industrielle a progressé de 1,6 % en mars par rapport au mois précédent. C’est ce que révèlent les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat). Les ventes au détail, ont pour leur part, augmenté de 0,4 %, au cours de la même période. Par contre, les investissements ont baissé de 2,2 %.En février, le pays du Matin clair avait enregistré un progrès simultané de ses indicateurs économiques de capacité de production, de consommation et des investissements. Cette « triple hausse » était une première depuis un an et deux mois.De l’avis d’une examinatrice du Kostat, il est encore prématuré de parler de reprise économique.