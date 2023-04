Exposition universelle 2030 : la nouvelle animation avec Baby Shark sera dévoilée demain

Photo : KBS News

« Protéger la Terre, Protéger le Monde », c’est le titre de la nouvelle animation avec Baby Shark réalisée pour promouvoir la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030 et qui sera dévoilée demain. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, la municipalité de la deuxième plus grande ville de Corée du Sud et Pinkfong Company, la société de divertissement éducatif qui produit les vidéos sur le bébé requin.Qui n’a déjà pas encore entendu l'air de la comptine Baby Shark ? Puisque le clip de danse du bébé requin est actuellement la vidéo la plus visionnée sur YouTube avec 12,7 milliards de vues. Et si l'on comptabilise également toutes celles liées à la famille requin la plus connue de la planète, ce chiffre atteint plus de 70 milliards.Dans « Protéger la Terre, Protéger le Monde », Baby Shark qui a été nommé fin mars ambassadeur de l’Exposition universelle de 2030 et Boogie, la mouette symbole de Busan, partent à l’aventure pour inviter dans la ville portuaire tous les amis animaux ne pouvant se déplacer en raison du changement climatique. Ils incitent, par exemple, les spectateurs à économiser l’énergie et à recycler.Avec la publication de cette nouvelle animation, la campagne pour accueillir l’exposition universelle continue.