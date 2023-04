Visite d'Etat aux USA : Yoon participe à un déjeuner offert par Harris et Blinken

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a assisté jeudi, heure locale, à un déjeuner d'Etat conjointement organisé par la vice-présidente américaine Kamala Harris et le secrétaire d'Etat Antony Blinken.Yoon Suk-yeol y a exprimé sa satisfaction quant aux « progrès de l'alliance bilatérale en vue d’élargir les avantages concrets pour les citoyens des deux pays », lors du sommet avec son homologue américain Joe Biden. Il a ensuite souligné que l'alliance Séoul-Washington, forgée sur la terre sacrée où les vétérans ont sacrifié leur vie au cours des 70 dernières années, est devenue la plus fructueuse de l'Histoire. Avant d’ajouter que la Corée du Sud aspire à devenir une puissance de premier plan en Asie de l'Est, en établissant une paix solide dans la région.Le dirigeant sud-coréen a par ailleurs montré son souhait de renforcer la coopération dans des domaines de pointe, tels que les semi-conducteurs, les technologies quantiques, l'intelligence artificielle ou encore la cybersécurité.Harris, a, à son tour, qualifié la visite d’Etat de Yoon d'un « vaste programme pour discuter des questions importantes », tout en soulignant que « la relation entre les deux nations était une véritable alliance mondiale ».