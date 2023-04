Pentagone : les sous-marins déployés dans les eaux sud-coréennes seront de classe « Ohio »

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la « Déclaration de Washington », prononcée à l’issue du sommet Yoon-Biden, mercredi, le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder a confirmé hier que ce sont les sous-marins de classe « Ohio » qui seront déployés dans les eaux sud-coréennes.Ces engins stratégiques de 170 m de long, peuvent transporter un total de 80 ogives nucléaires et jusqu'à 20 missiles balistiques d’une portée de plus de 7 000 km. L'US Navy exploite actuellement 14 sous-marins de cette classe. Et chacun d'entre eux navigue en moyenne 77 jours grâce à une propulsion nucléaire et peut accueillir jusqu'à 155 membres d'équipage.Le Commandement de la flotte américaine du Pacifique a d’ailleurs récemment publié une image de ce sous-marin armé afin de montrer leur détermination.Par ailleurs, Ryder a mentionné le « Groupe consultatif nucléaire (NCG) », dont la future création a été annoncée lors du tête-à-tête entre les dirigeants des deux nations. Le NCG sera, entre autres, chargé de faire face aux défis des crises atomiques et de rendre plus efficace « le parapluie nucléaire » fourni par les Etats-Unis. Cependant, le porte-parole du Pentagone a précisé que la date de sa mise en œuvre n'avait pas encore été établie.