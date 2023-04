Des associations de médecine et de santé publique annoncent une grève générale

Photo : YONHAP News

La Solidarité pour la médecine et la santé publique a vivement dénoncé jeudi l’adoption de deux propositions de loi. Dans la foulée, elle a annoncé la décision de mener une grève générale, dont la date est encore à définir, de sorte à organiser progressivement des grèves partielles dès la semaine prochaine. Cette fédération est composée de 13 associations, et notamment l’Association des médecins de Corée (KMA) et l’Association des infirmiers auxiliaires (KLPNA).A l’origine se trouvent deux propositions controversées. A l’initiative du Minjoo, la première force de l'opposition, l’Assemblée nationale a adopté hier en séance plénière celle relative aux soins infirmiers. Il s’agit de créer un nouveau texte entièrement dédié à la profession d’infirmier ou d’infirmière, actuellement régie par la loi sur les soins médicaux. Objectif : mieux définir les compétences pour les infirmiers, ceux en pratique avancée et ceux auxiliaires, ainsi que d’améliorer les conditions de travail.Dans le même temps, le Parlement a voté la nouvelle proposition de loi portant sur les soins médicaux. Celle-ci prévoit notamment d’annuler la licence de tout médecin condamné à une peine de prison ferme quel que soit son délit ou crime.Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté hier en « fast track » ou « procédure accélérée » deux autres propositions de loi. Pour rappel, l’une porte sur la désignation des procureurs spéciaux chargés des enquêtes sur l'affaire dite du « club des 5 milliards de wons » et l’autre sur Kim Keon-hee, l'épouse du président de la République, soupçonnée d'avoir participé à une manipulation boursière.