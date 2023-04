iF Design Award 2023 : l'exposition « Merry Mix : The More, The Better » sacrée

Photo : KBS News

Le Musée national d'Art contemporain de la Corée du Sud s’est vu décerner le prix d'architecture d'intérieur de l'iF Design Award 2023, pour sa récente exposition, « Merry Mix : The More, The Better ». Cette dernière retrace le parcours de création et de restauration de l'œuvre majeure, « The More, The Better », réalisée en 1988 par l'avant-gardiste Paik Nam-june. Elle contient ainsi des interviews de collaborateurs variés tels que des musiciens, des danseurs, des architectes et des ingénieurs.La conception de l'exposition primée a été saluée pour sa capacité à transmettre son thème et sa durabilité en matière de design ainsi qu’à créer une atmosphère propice à la visite.L'iF Design Award, créé en Allemagne, est considéré comme l'un des trois prix de design les plus prestigieux du monde, avec le Red Dot Design, et l’IDEA. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 mai prochain à Berlin.