Visite d’Etat aux USA : Yoon Suk-yeol reçu au Pentagone

Photo : YONHAP News

Aux USA où il effectue une visite d’Etat, le président sud-coréen s’est rendu, jeudi, heure locale, au Pentagone où il s’est entretenu avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.Lors de ce déplacement, Yoon Suk-yeol a déclaré que la Corée du Nord devrait se rendre à l’évidence : elle n’obtiendrait rien avec son arsenal nucléaire. Et il l’a exhortée à prendre la résolution de se dénucléariser pour installer une véritable paix et une prospérité commune dans la péninsule.Le numéro un sud-coréen a rappelé que lui et son homologue américain se sont mis d’accord pour renforcer davantage la dissuasion élargie contre le royaume ermite à l’occasion de leur sommet. Et il a mis en garde Pyongyang. En cas de toute tentative d’usage de l’arme nucléaire, Séoul et Washington y riposteront avec des mesures écrasantes.Même son de cloche chez le chef du Pentagone qui a affirmé que les Etats-Unis ont une volonté inébranlable de défendre la Corée du Sud, et qu’il va de même pour la promesse d’assurer la dissuasion élargie avec toutes les capacités militaires américaines.Après sa rencontre avec Austin, le président Yoon s’est rendu au Centre de commandement militaire national (NMCC) au sein du Pentagone, où il a été briefé sur le système de surveillance stratégique et le dispositif de réaction aux crises. C’est la première fois qu’un chef de l’Etat sud-coréen visite ce haut-lieu stratégique chargé d’assister le président et les commandants militaires des USA en cas d’urgence.