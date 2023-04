Pyongyang blâme les exercices militaires Séoul-Washington à l’Onu

Photo : YONHAP News

Pyongyang a accusé Séoul et Washington d’aggraver la situation dans la péninsule coréenne en menant des exercices militaires conjoints. Des propos tenus mercredi par le secrétaire de la mission diplomatique nord-coréenne auprès des Nations unies. C’était lors d'une réunion du Comité de l'information de l'Assemblée générale de l’Onu.Kim In-chul a ensuite exprimé son profond regret envers l'attitude de l’organe onusien, qui, selon lui, ne respectait pas les principes de justice, d’objectivité et d'équité en matière de défense de la souveraineté et de la sécurité de la Corée du Nord. Cette réunion était, cependant, destinée uniquement à discuter des politiques d'information publique et de communication dans chaque pays membre.En réponse à ses accusations, Hwang Won, un conseiller de la mission diplomatique sud-coréenne auprès de l’Onu, a répliqué en affirmant que « ces entraînements combinés annuels sont essentiellement défensifs, notamment pour contrer la menace militaire du Nord ».Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a procédé, depuis le début de l’année, à neuf lancements de missiles balistiques, dont trois de type ICBM.