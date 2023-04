Photo : YONHAP News

« Seoul, my soul », c’est le nouveau slogan que la capitale sud-coréenne a fini par choisir. Lors du vote final auquel ses habitants ont été invités à s’exprimer, 63,1 % parmi eux ont opté pour ce dernier. 36,9 %, quant à eux, avaient préféré « Seoul for you ».Durant ces 21 dernières années, Séoul a changé à trois reprises son slogan : « Hi Seoul » a été remplacé par « Soul of Asia » pour devenir « I Seoul U » en 2015.Afin de promouvoir « Seoul, my soul », un spectacle de drones lumineux sera présenté, demain soir, au bord du fleuve Han. Le même show aura lieu les 1er, 5 et 6 mai.