Déclaration de Washington : Pékin proteste auprès de Séoul

Photo : YONHAP News

Pékin a officiellement protesté auprès de Séoul au sujet de la « Déclaration de Washington ».Petit rappel : le président sud-coréen et son homologue américain ont adopté une déclaration commune à l’issue de leur sommet, mercredi, pour marquer le 70e anniversaire de l’alliance bilatérale. Et dans cette dernière, Yoon Suk-yeol et Joe Biden ont réaffirmé l’importance d’assurer la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan pour maintenir la sécurité et la sérénité dans la région. Et ils ont déclaré aussi s’opposer à toute tentative de « changement du statu quo par la force » dans l’Indopacifique, y compris les revendications territoriales maritimes illégales. Des prises de position qui ont déplu à la Chine.Le directeur général chargé de l’Asie au ministère chinois des Affaires étrangères, Liu Jinsong, a convoqué, hier soir, un haut diplomate de l’Ambassade de Corée du Sud à Pékin pour exprimer son « fort mécontentement » en la matière. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le quotidien Beijing Daily.Selon le journal, l’empire du Milieu a demandé au pays du Matin clair de respecter rigoureusement sa politique d’« une seule Chine ».