G7 : le ministre sud-coréen des Finances invité par son homologue japonais

Photo : YONHAP News

Le ministre japonais des Finances a étendu son invitation à son homologue sud-coréen, ainsi qu'à plusieurs pays émergents, pour la prochaine réunion des ministres des Finances et des banques centrales du G7, prévue du 11 au 13 mai à Niigata, au Japon. Choo Kyung-ho, qui est à la fois vice-Premier ministre à l’Economie et ministre des Finances, y prendra part. Une première depuis 2008.Shunichi Suzuki a souligné l'importance d'aborder sans détour, les défis auxquels sont confrontés les nations émergentes et en développement, en vue de renforcer la coopération internationale.En tant que pays hôte, l’archipel a également convié des Etats non membres tels que les Comores, situé dans l'Océan Indien, qui préside l'Union africaine. Les médias japonais ont fait savoir que ces invitations de pays extérieurs au G7 consistent une initiative exceptionnelle.Avant cette conférence, le ministre japonais participera à la réunion annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD), ainsi qu'à celle de l'Asean+3, qui se tiendront à Incheon début mai.