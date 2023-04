Grève des professionnels de santé : le gouvernement active le niveau d’alerte 1

Photo : KBS News

Suite à l’adoption de la proposition de loi relative aux soins infirmiers par le Parlement, de nombreuses associations de médecins ou d’auxiliaires médicaux ont décidé de lancer une grève générale. Cette dernière laisse craindre une pagaille sur le terrain.Afin de prévenir une telle éventualité, le ministère de la Santé publique et du Bien-être a tenu, ce matin, la première réunion destinée à faire le point, en urgence, sur la situation. Dans la foulée, l’exécutif a déclenché le niveau d’alerte 1 de la crise sanitaire, soit le plus bas de l’échelle qui en compte quatre.A ce stade, il s’agit de gérer la situation de manière à anticiper la fermeture de cabinets médicaux et le refus de consultation, ainsi qu’à élaborer des mesures censées y faire face avec les organismes compétents en cas de perturbation.