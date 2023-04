Journée de la sécurité : la Corée du Sud, mauvaise élève de l’OCDE

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 28 avril, est commémorée la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail proclamée par l’Organisation internationale du travail (OIT).A cette occasion, l’Institut national des statistiques (Kostat) a publié le « Rapport 2022 sur la sécurité en Corée du Sud ». Selon ce texte, le pays du Matin clair a vu 33 des 60 indices s’améliorer concernant les catastrophes, la criminalité et la sécurité sur le lieu de travail. Toutefois, quelques indices restent alarmants. Par exemple, il a déploré 2 223 décès liés à des accidents ou maladies liés au travail l’an dernier. il s'agit d'une hausse de 6,9 % par rapport à l’année précédente.Par ailleurs, la Corée du Sud est arrivée en tête parmi les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour deux indices enregistrés en 2020, d’une part sur le taux de suicide normalisé selon l’âge avec 24,1 pour 100 000 habitants, et d’autre part sur la concentration de particules ultrafines avec 25,9 ㎍/㎥.