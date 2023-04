Météo : fin de semaine capricieuse

Photo : YONHAP News

Cette fin de mois d’avril est très instable. De la pluie en début de semaine, à un grand soleil jeudi et vendredi, à de nouvelles averses samedi, avant le retour du beau temps pour la dernière journée d’avril.Ce matin, la Corée du Sud s’est réveillée sous un ciel éclatant qui s’est petit à petit dégradé. De nombreux nuages se sont installés en milieu d’après-midi recouvrant l’ensemble du territoire, laissant déjà échapper quelques précipitations sur le littoral sud et sur l’île méridionale de Jeju. Les prémisses de ce samedi. Concernant les températures, elles ont été relativement chaudes, avec notamment 21°C à Séoul, 23°C à Daejeon, 24°C à Daegu ou encore 26°C à Gangneung.Le lendemain, le temps sera catégorique : des averses du matin au soir sur tout le pays. A noter que le mercure sera sensiblement élevé dans la matinée avec déjà plus de 15°C. Il affichera ensuite entre 17 et 18°C à l’échelle nationale, avec des pics à 21 et 23°C à Daegu et Gangneung respectivement.Enfin, dimanche sera la journée pour profiter des sorties en plein air. Le soleil signera son retour. De légers nuages blancs flotteront toujours dans le centre dans la matinée, alors que des nuages plus menaçants survoleront la capitale dans l’après-midi. Les températures, plus fraîches en début de journée, tourneront ensuite autour des 20°C pour le plus grand bonheur des habitants du pays du Matin clair.