En cette dernière séance du mois d'avril, les deux indices boursiers sud-coréens ont enregistré des résultats opposés. Le Kospi, celui de référence, grimpe de 0,23 % et clôture ce vendredi à 2 501,53 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, chute de 0,87 % et finit à 842,83 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 473,01 wons (-6,15 wons) et le dollar américain 1 337,70 wons (-0,30 won).A noter que la Bourse de Séoul tout comme les banques ne réouvriront que mardi matin, en raison de la Fête du travail, célébrée comme dans de nombreux pays le 1er mai.