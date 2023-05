Fête du travail : trois employés sur dix travaillent

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la fête du travail en Corée du Sud. En principe, le 1er mai est chômé, mais trois employés sur dix vont au travail. C’est ce que révèle un sondage qu’Incruit, une société spécialisée dans les ressources humaines, a mené du 20 au 24 avril auprès de 1 095 travailleurs.En effet, 30,4 % des sondés ont répondu qu’ils travaillent ce jour-là. Et plus l’entreprise est petite, plus ses salariés ont tendance à ne pas pouvoir se reposer ce lundi puisque 59,1 % des employés des boîtes de moins de cinq personnes étaient priés de venir au travail. Alors que ce chiffre tombe à 28,7 % dans une PME de 300 travailleurs et jusqu’à 21,2 % dans une grande firme qui compte plus de 1 000 salariés.Afin d’améliorer les conditions de travail, les organisations syndicales profitent de cette journée pour se réunir. Les deux confédérations syndicales du pays, la KCTU et la FKTU, vont descendre cet après-midi, dans les rues de Séoul. La première à Jongno, en plein cœur de la capitale. Et la seconde, à Yeouido, près de l’Assemblée nationale.Et il n’y a pas que les syndicats qui se mobilisent. Les personnes en situation de handicap ont elles données rendez-vous près de l’Hôtel de Ville.