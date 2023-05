Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République s’élève à 34,5 %. C’est ce que révèle un sondage que l’institut Realmeter a mené, du 24 au 28 avril, auprès de 2 507 sud-Coréens âgés de plus de 18 ans à travers tout le territoire.34,5 %, c’est 1,9 point de plus en une semaine. Selon les analyses des chercheurs de Realmeter, cette hausse est due à la visite d’Etat de Yoon Suk-yeol aux USA. Et notamment de son discours prononcé jeudi devant le Congrès qui a reçu de bons retours.Le niveau de confiance de cette étude est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2 points.