Kishida pourrait effectuer début mai une visite en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Au Japon, les médias ont rapporté que le Premier ministre Fumio Kishida pourrait se rendre à Séoul début mai pour rencontrer le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Pour rappel, ce dernier avait effectué une visite au Japon les 16 et 17 avril derniers. Yomiuri Shinbun a précisé que son déplacement serait effectué le 7 ou le 8.Pour Kyodo News, le déplacement du leader nippon vise à arborer la relation solide entre les deux pays, préconisée par les Etats-Unis. L’intention de ces derniers constitue un facteur important dans ce projet.Si Kishida se rend au pays du Matin clair, cela serait une première depuis cinq ans et trois mois pour un chef du gouvernement japonais. La dernière fois remonte à février 2018 lorsque Shinzo Abe s’y était déplacé à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang.Le nouveau sommet Séoul-Tokyo devrait porter sur la coopération de sécurité bilatérale et trilatérale avec Washington. Les deux dirigeants discuteront également de la sécurité économique, notamment sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs. Les yeux seront aussi rivés sur les éventuelles excuses du Premier ministre japonais sur la colonisation de la Corée par l’archipel au début du XXe siècle. Beaucoup lui reprochent de ne s’être toujours pas clairement exprimé à ce sujet. Pourtant, Kyodo News a analysé que cela semblait peu plausible compte tenu du fait qu'il reste sensible à l’attitude du camp conservateur.Pendant ce temps-là en Corée du Sud, un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a affirmé samedi dernier à la KBS que rien n’était déterminé pour le moment. Toutefois, il a ajouté qu’il serait possible que Fumio Kishida se rende au pays du Matin clair avant le sommet du G7. Le rassemblement des dirigeants des sept économies mondiales se tiendra entre le 19 et le 21 mai à Hiroshima au Japon.