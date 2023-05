Exportations : en baisse pour le 7e mois d'affilée

Photo : KBS News

Les exportations sud-coréennes ont reculé pour le septième mois consécutif en avril. Selon les données publiées ce matin par le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, leur montant s’est établi à 49,6 milliards de dollars. Il s’agit d’une baisse de 14,2 % en glissement annuel.La chute prolongée des semi-conducteurs, l’article d’exportations clé de la Corée du Sud, constitue l’ensemble du chiffre. Le montant des ventes à l’étranger des puces électroniques a régressé depuis neuf mois et a affiché un repli de 41 % en avril sur un an. Le fait qu’il a établi un record en avril 2022 explique aussi cet effondrement radical.Quant aux importations, elles ont diminué de 13,3 % pour atteindre 52,2 milliards de dollars. Par conséquent, la balance commerciale a présenté un déficit pour le 14e mois de suite avec 2,6 milliards. Néanmoins, après avoir atteint son pic en janvier dernier avec 12,5 milliards, le chiffre continue de diminuer.