Pyongyang critique la « Déclaration de Washington »

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, les médias ont transmis aujourd'hui les critiques de la Chine et de la Russie contre la « Déclaration de Washington », un accord conclu mercredi dernier entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, et le Rodong Sinmun, l’organe officiel du Parti des travailleurs, ont souligné que la communauté internationale avait manifesté sa vive inquiétude concernant les effets négatifs de la « Déclaration de Washington » et le communiqué commun du sommet Corée-USA. Ils ont rapporté les remarques de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères et celle de la diplomatie russe.Toujours selon la presse nord-coréenne, la première a estimé que ces accords rendaient la situation politique de la péninsule coréenne encore plus incontrôlable, et la deuxième a affirmé que la déclaration avait un caractère déstabilisateur et causerait des effets négatifs sur la sécurité régionale et internationale. Les critiques d’organes officielles chinoises, telles que l’agence de presse Xinhua, China Daily et le Global Times, contre la diplomatie sud-coréenne favorable à Washington et son parapluie nucléaire, ont aussi été citées.Plus tôt, samedi dernier, la puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait déjà critiqué la déclaration en question. Kim Yo-jong a avancé que le « Groupe consultatif nucléaire (NCG) » et les moyens stratégiques américains déstabiliseraient davantage la situation politique. Elle a ensuite suggéré de possibles provocations, en disant qu’il était temps de passer à des actes décisifs qui y correspondaient.