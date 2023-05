Visite de temples : entrée gratuite à compter du 4 mai

Photo : KBS News

La visite dans les 65 temples du Jogye, le premier ordre bouddhiste sud-coréen, deviendra gratuite à partir de ce jeudi. Selon l'Administration de l'héritage culturel (CHA), le gouvernement ou les collectivités locales financeront le coût d’entrée des monuments qui abritent un bien culturel national, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi révisée sur la protection du patrimoine culturel. Les propriétaires et les gérants des héritages concernés peuvent demander le soutien à la CHA jusqu’à fin juin.Parmi les 65 temples, on retrouve les fameux Haeinsa, Beopjusa, Tongdosa, Bulguksa, Seokguram et Hwaeomsa, entre autres.Les frais d’entrée des monastères de montagne ont suscité le mécontentement de certains visiteurs. Pour les temples, leur perception était nécessaire afin d’entretenir et conserver les patrimoines culturels, mais ils semblaient injustes aux yeux des randonneurs qui devaient les payer juste pour passer par cette zone bouddhiste présente sur leur chemin de marche.La CHA et l’ordre Jogye se sont engagés à établir conjointement différents dispositifs afin que davantage de citoyens puissent découvrir et mieux comprendre ces monuments historiques.